Кулеба обговорив із молдавським колегою Попеску питання двостороннього співробітництва
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм молдавським колегою Ніку Попеску.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Кулеба зазначив: "Розмовляв зі своїм молдавським колегою Ніку Попеску. Я вітав заборону Молдовою стрічки Святого Георгія та знаків "V" і "Z", які використовуються як символи російської агресії та військових злочинів в Україні. Ми також обговорили всі важливі питання українсько-молдовського двостороннього співробітництва".