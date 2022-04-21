Кулеба обговорив із молдавським колегою Попеску питання двостороннього співробітництва

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм молдавським колегою Ніку Попеску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Розмовляв зі своїм молдавським колегою Ніку Попеску. Я вітав заборону Молдовою стрічки Святого Георгія та знаків "V" і "Z", які використовуються як символи російської агресії та військових злочинів в Україні. Ми також обговорили всі важливі питання українсько-молдовського двостороннього співробітництва".

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