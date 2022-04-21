На Донбасі 20 квітня відбито 10 атак російських окупантів. Знищено 6 танків, 4 артсистеми, 8 одиниць бронетехніки, 2 літаки, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр штабу ООС.

У повідломленні зазанчається: "Упродовж поточної доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 9 атак ворога. Знищено 1 ЗРК, 1 танк, 1 артсистему, 10 одиниць бронетехніки та склад з боєприпасами, - штаб ООС