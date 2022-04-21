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На Донбасі 20 квітня відбито 10 атак російських окупантів. Знищено 6 танків, 4 артсистеми, 8 одиниць бронетехніки, 2 літаки, - штаб ООС

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оос,техніка
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр штабу ООС. 

У повідломленні зазанчається: "Упродовж поточної доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 9 атак ворога. Знищено 1 ЗРК, 1 танк, 1 артсистему, 10 одиниць бронетехніки та склад з боєприпасами, - штаб ООС

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • ПП Уксусов
    Усіляких цапольотів сьогодні може бути з десяток...
  • Trevor Tro
    Головне, встигати техніку перемелювати. М'ясо вже нема коли рахувати і важити.
  • Olena Lynch
    Молодці наші герої, тримаються, відбивають всі атаки. Господи, Нехай все повернутися живими.
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