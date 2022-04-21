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Через обстріли окупантів не вдалося евакуювати жителів Маріуполя, - Верещук

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маріуполь
Російські окупанти зірвали можливість евакуації жителів Маріуполя. Біля точки збору почався обстріл.

Про це в Telegram повідомила віце-прем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго іде. З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно. Дає надію той факт, що вчора люди вперше поїхали з Маріуполя до Запоріжжя напряму (йдеться про ті чотири автобуси, які вчора виїхали з Маріуполя).

Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити. Дорогі маріупольці, знайте: поки в нас будуть хоч якісь можливості, ми не полишимо спроб витягнути вас звідти! Тримайтеся!" - наголосила вона.

Також читайте: Газета Bild опублікувала звернення захисників Маріуполя до німецького народу щодо евакуації з міста цивільних людей

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Стрелок
    в мене таке відчуття що все що вона спробувола організовувати все провалилось.
    всі кого спромоглися вивезти - всі були вивезени або нашим ЧХ або за допомогою місцевих влад
    зате вся гуманітарка яку перли туди - вся досталася окупантам
    як так?
  • neverlok lok
    перемовини з упоротими орками , чим вона думає ? Діру в Крим закривати треба це як портал зі світу орків .
  • Reception Office
    Все до чого доторкається ця потвора- ломається. Її просто треба десь вигнать поганою мітлою, щоб і не смерділо. Окрім роздратування вона не викликає жлдних емоцій.
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