Зеленський відзначив державними нагородами 203 військовослужбовців, 49 з них – посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 203 військовослужбовців ЗСУ, 49 з них – посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького і "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни".

Із списком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

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