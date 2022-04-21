Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії на $500 млн, - Марченко

Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі $500 млн кредитних гарантій для пом'якшення економічних наслідків російських злочинних дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко за підсумками зустрічі з канцлером Казначейства Великої Британії Ріші Сунаком.

"Ріші Сунак підтримав раніше озвучений мною заклик про екстрене надання Україні частини ресурсів країн-партнерів на потреби українського бюджету. Це дозволить уряду і надалі продовжувати виконувати всі захищені витрати та соціальні програми", – зазначив голова Мінфіну.

За його словами, він отримав запевнення у готовності Великої Британії долучитися до зусиль для залучення інших країн та фінансових організацій до двох нових механізмів фінансової підтримки Україні – Трастового фонду Світового банку та спецрахунку для отримання раніше розподілених Спеціальних прав запозичень від МВФ.