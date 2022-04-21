Пропоную запровадити для РФ спеціальний податок "на війну", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити спеціальний податок на війну, насамперед для Росії.

Про це він заявив виступаючи на міністерській конференції на підтримку України, організованій групою Світового банку та урядом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пропоную запровадити спеціальний "податок на війну" - Росія повинна платити за те, що порушила глобальну стабільність", - наголосив глава держави.

На його думку, податок має бути запроваджено на всі торгові операції Росії та російських компаній, а також на всі фінансові операції, "які поки не заблоковані". Кошти від цього податку, за словами Зеленського, мають бути спрямовані на відновлення України. Водночас, вважає він, цей податок має бути запроваджено і в майбутньому для будь-якого агресора.

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"Тоді кошти від цього податку має отримати жертва розв'язаної війни", - сказав Зеленський.

Він також закликав до негайної підтримки для України, щоб Росія я розуміла, що не може досягти цілей. Президент наголосив на необхідності "зробити все, щоб виключити Росію з міжнародних фінансових інституцій.

"Кожна країна має приготуватися до повного розриву відносин із Росією. Якщо Росія буде ізольована повністю, вона уникатиме війни, - сказав президент.

Зеленський зазначив, що заблоковані російські активи мають бути використані для компенсації втрат країн, які постраждали від війни та для відновлення України. Він також закликав провести наступне засідання міністерської конференції в Україні, можливо, у Харкові.

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