Від початку війни з підконтрольних районів Донеччини виїхали майже три чверті жителів, - Кириленко
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"До 24 лютого 2022 року постійно проживали на підконтрольній українській владі території 1 млн 670 тис. людей. Зараз залишилося близько 430 тис. Якщо взяти, наприклад, Краматорськ, найбільше місто області після Маріуполя, - там з 200 тис. залишилося трохи більше 40 тис.", - розповів голова ОВА.
Утім, за його словами, людей на небезпечних територіях залишається все одно забагато - з огляду на активність бойових дій противника. Тому влада Донеччини постійно наполягає на евакуації мирного населення.
При цьому Кириленко наголосив, що спроби виїхати з великих міст до сіл і селищ не гарантують мирним мешканцям безпеки, адже ворог обстрілює всю територію області.
Керівник ОВА додав, що сьогодні з прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали приблизно сто осіб, з них 52 із території Лиманської громади - буквально під вогнем.