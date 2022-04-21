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Росія не змогла завоювати Україну швидко, тому вирішила робити це довго, - Маляр

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Російська армія не змогла перемогти Україну у блискавичній війні, тому вона вирішила перейти до "довгої війни".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російські війська не збираються припиняти війну, і це видно за тактикою та стратегією, яку вони використовують. Вони не змогли завоювати нас швидко, тому вони налаштувалися робити це довго. І те, що вони зараз активізувалися на сході України, зовсім не означає, що сходу їм буде достатньо", - пояснила вона.

За її словами, у РФ "далекоглядні плани", суть яких полягає у спробі отримати контроль над усією Україною.

Маляр зазначила, що Росія намагається захопити Україну для того, щоб надалі використати українську територію як плацдарм для війни з іншими європейськими державами. Як приклад вона назвала територію Білорусі та окуповану частину Молдови.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Yakov Yakov
    альо, маляр, тут вова вже створює нацраду з віновлення країни(тобто війну він вже майже закінчив) , а ти про довгу війну варнякаєш. ви там розберіться між собою і про щось одне говоріть.
  • Психиатрическая больница No1
    Сообщения типа "чтобы вода стала горячей, её нужно подогреть". И вот эти люди получают зарплаты, да, за сотрясание воздуха нелепым мычанием.
  • Trevor Tro
    Вітаємо капітана Очевидність з достроковим присвоєнням звання адмірал Ясний Х*й.
    Краще ввімкніть заблоковані Зеленським тб канали, і ми послухаємо нормальних експертів без темників.
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