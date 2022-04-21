Росія не змогла завоювати Україну швидко, тому вирішила робити це довго, - Маляр

Російська армія не змогла перемогти Україну у блискавичній війні, тому вона вирішила перейти до "довгої війни".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російські війська не збираються припиняти війну, і це видно за тактикою та стратегією, яку вони використовують. Вони не змогли завоювати нас швидко, тому вони налаштувалися робити це довго. І те, що вони зараз активізувалися на сході України, зовсім не означає, що сходу їм буде достатньо", - пояснила вона.

За її словами, у РФ "далекоглядні плани", суть яких полягає у спробі отримати контроль над усією Україною.

Маляр зазначила, що Росія намагається захопити Україну для того, щоб надалі використати українську територію як плацдарм для війни з іншими європейськими державами. Як приклад вона назвала територію Білорусі та окуповану частину Молдови.

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