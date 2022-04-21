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Закликаю РФ поважати міжнародне право і дозволити цивільним покинути Маріуполь, - Макрон

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макрон
Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Росії із закликом дозволити жителям Маріуполя покинути місто.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних жителів опинилися в пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити жителям покинути місто, дозволити в’їзд гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Paul Foxen
    а ця телефоністка не така проста, як здається на перший погляд, навіть міжнародне право знає
  • Харьков Сумской
    Закликаю людожерів припинити жерти людей.
  • olele
    Креативна Сотня@kreatyvna100

    https://twitter.com/kreatyvna100/status/1517177725592682497 3 ч

    ВСІ російські тепловізійні приціли зроблені французьскою фірмою Талєс.
    Подивіться на цих людей.
    Вони - виродки, що допомагають вбивцям.
    У директора Талєс промовисте прізвище - Каін.
    В 2021 році фірма продала товарів на €16,19 млрд

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