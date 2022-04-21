Закликаю РФ поважати міжнародне право і дозволити цивільним покинути Маріуполь, - Макрон
3 22731
Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Росії із закликом дозволити жителям Маріуполя покинути місто.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних жителів опинилися в пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити жителям покинути місто, дозволити в’їзд гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.