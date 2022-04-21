Закликаю РФ поважати міжнародне право і дозволити цивільним покинути Маріуполь, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Росії із закликом дозволити жителям Маріуполя покинути місто.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних жителів опинилися в пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити жителям покинути місто, дозволити в’їзд гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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