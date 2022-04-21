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Україні потрібно $7 млрд на місяць, щоб компенсувати економічні втрати від війни, - Зеленський

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зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць для компенсації економічних втрат, завданих агресією Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"А на реконструкцію нам знадобляться сотні мільярдів доларів", - додав глава держави.

За словами Зеленського припинення війни - єдиний спосіб зупинити світову продовольчу кризу, адже блокада українських портів у Чорному морі впливає на світову продовольчу безпеку.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Sergey ba1bcc50
    Він вже знизив зарплату своїм топ-чиновникам та суддям до розумної межі, чи продовжує виплачувати по 200-500тис. грн за рахунок допомоги?
  • MAKAROV ddf66d11
    Нам и всей стране нужен был отрк гром 2 и нептуны в больших количествах, но ты же за эти два года ничего этого не дал. Вот и тут губу закати, и коломойше своему скажи, что европейцы не дураки, денег вам на очередные аферы вроде асфальта давать не будут.
  • Ревизор
    А вчера было нужно 5 млрд. Скрепки для офиса вислюка подорожали? Верните украденные деньги на асфальте и можно будет не один мамолет купить. Что то я не слышал, что бы зеленский, дерьмак, татаров и зеленые депутатишки перечислили что то на армию, в отличии от попередников.
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