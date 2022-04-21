Україні потрібно $7 млрд на місяць, щоб компенсувати економічні втрати від війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць для компенсації економічних втрат, завданих агресією Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24. "А на реконструкцію нам знадобляться сотні мільярдів доларів", - додав глава держави. За словами Зеленського припинення війни - єдиний спосіб зупинити світову продовольчу кризу, адже блокада українських портів у Чорному морі впливає на світову продовольчу безпеку. Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропоную запровадити для РФ спеціальний податок "за війну", - Зеленський

Автор: Богдан Русінко