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Ізраїль погодився передати Україні каски та бронежилети, - ЗМІ

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ізраїль
Ізраїль поставить засоби захисту - каски та бронежилети - для українських рятувальних та гуманітарних служб у рамках гуманітарної допомоги країні у протистоянні російському вторгненню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Вести. Израиль по-русски".

"Вперше з початку російського вторгнення в Україну Ізраїль поставить українській стороні каски та бронежилети. Сотні захисних комплектів призначаються виключно для рятувальних служб та інших цивільних структур України. Рішення про початок постачання було погоджено на найвищому рівні і протягом кількох тижнів залишалося секретним", - йдеться у публікації.

Видання також зазначає, що наразі в Ізраїлі вивчають технічну сторону питання – шляхи доставки захисних комплектів та механізм їх передачі за призначенням.

"Передача Україні захисних комплектів розглядається в Ізраїлі як частина гуманітарної допомоги нарівні із відкриттям у Львівській області ізраїльського польового шпиталю, постачанням продовольства та медикаментів та прийомом репатріантів – біженців з районів військових дій", – наголошується у повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Trevor Tro
    - Чому каски мокрі?
    - Жиди плакали, коли віддавали.
  • PREDATOR PREDATOR
    Офіційні представники Ізраїлю проковтнули язики,щодо обстрілу Бабиного Яру.Хоча завжди цькували Україну і звинувачували безпідставно.
  • Семен Шкаралупа
    А що казати, коли кацапи роблять зброю за допомогою Ізраїлю? Нічого. От і мовчать.
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