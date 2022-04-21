На Донбасі йде битва за всю Україну, це вирішальний період, - Маляр

Бойові дії, які зараз ведуться на сході та півдні України, є вирішальним періодом війни.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сході триває обстріл. Говорили вже про Маріуполь. Триває обстріл Харкова та Харківщини. На Херсонщині частина території тимчасово зайнята. Ворог не зупиняється і обстрілює Миколаївську область, але просунутися впритул до міста (Миколаєва. - Ред.) вони не можуть", - зазначила вона.

Вона уточнила, що на сході країни триває "гаряча фаза" війни і там точаться не "стільки бої за Донбас, скільки бої за всю Україну".

"Це вирішальний період зараз, який показуватиме нам розстановку сил. І тут важливо сказати, що це дуже тяжка боротьба для наших Збройних сил. Незважаючи на наше величезне захоплення ЗСУ та їхню героїчну відсіч ворогові, а вони дуже мужньо тримаються, ми повинні розуміти, що сили нерівні і ворожа армія перевищує (українську. - Ред.) і за чисельністю, і за кількістю зброї. Потрібно віддати належне тому, у якій складній боротьбі та умовах зараз перебувають Збройні сили. Ми маємо це розуміти", - додала Маляр.

Водночас вона зазначила, що українська влада робить все можливе для того, щоб забезпечити армію всім необхідним, додавши, що процес закупівлі та доставки зброї в Україну займає певний час.

Також читайте: Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців у Західному Сибірі, - Данілов