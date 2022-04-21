До України прибули експерти-криміналісти із Словаччини, - Венедіктова

До України зі Словаччини прибула група у складі поліцейських, судово-медичних експертів та антропологів для розслідування злочинів РФ.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша група вже в столиці і готова допомагати нам в розслідуванні воєнних злочинів. У ній словацькі поліцейські, судово-медичні експерти та антрополог. Вони поділяться своїм часом, знаннями та досвідом, працюючи в спільних групах із українськими колегами.

В Україні за час повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 7600 воєнних злочинів рф і підтримка світу в зборі доказів - надзвичайно потрібна. Зараз у нас на Київщині працює місія представників французької жандармерії та медичної служби Збройних Сил Французької Республіки. Також в Україні команда Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду", - розповіла Венедіктова.

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