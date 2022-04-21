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Для стримування Росії потрібно зробити п'ять кроків, - Зеленський - Світовому банку. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою перед сесією Світового банку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Зеленський підкреслив: "Під час історичної сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних зараз.
Перший – це негайна підтримка для України, щоб у керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей.
Другий – негайне виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій.
Третій – спеціальний податок за війну. Росія, а після неї й будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність.
Четвертий – кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією.
І п'ятий – потрібно продовжувати блокувати активи російської держави та представників російської еліти".

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Для стримування Кацапії потрібно було слухати попередження про підготовку вторгнення. А не тепер у великого Палко Водца гратись.
  • Nikol Kovalenko
    Перед началом войны тебе надо было сделать хоть один шаг внутри страны, а не писать видосики с приглашением на шашлыки.
  • Urs
    сцаніни вам в очі
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