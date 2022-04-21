За фактами злочинів російських військових на Київщині порушено майже 2,5 тис. справ

У Київській області за фактами злочинів російських військових на тимчасово захоплених ними територіях України порушено майже 2500 кримінальних проваджень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Артур Добросердов.

Зокрема, 21 квітня слідчі Нацполіції розпочали фіксацію злочинів російських загарбників проти цивільного населення у селі Бервиця Броварського району.

Правоохоронці встановлюють осіб, постраждалих від загарбників, збирають інформацію про вбивства та про осіб, які зазнали насильства, фіксують руйнування будинків, крадіжки.

"На сьогодні у селі Бервиця є понад 130 свідків, 30 заяв про руйнування будинків, дуже багато заяв про крадіжки. Є два факти загибелі місцевих жителів. Вбили чоловіка, який охороняв сільськогосподарську техніку. Іншого вбили, бо російським солдатам здалося, що він рахував їхню техніку. Буде ексгумація і відповідна перевірка", - сказав Добросердов.

Загалом, за його словами, в Україні порушено майже 8 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів російських військових на тимчасово захоплених територіях. З них найбільше - на Київщині. Для розслідувань направлено додаткові сили поліції із західних та центральних регіонів України.

Також читайте: На сьогодні відомо про 1126 загиблих, серед яких 40 дітей, від рук окупантів на Київщині, - Зеленський