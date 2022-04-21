Сейм Латвії дозволив позбавляти громадянства за підтримку воєнних злочинів

Сейм Латвії 21 квітня ухвалив поправки до закону про громадянства, які передбачають можливість позбавляти громадянства за підтримку воєнних злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідно до закону, громадянства Латвії можуть позбавити за фінансову, матеріальну, пропагандистську, технологічну та іншу підтримку людям, державам та іншим утворенням, які коїли злочини проти миру, геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності демократій або конституційному ладу.

Учасників таких злочинів також можуть позбавити латвійського громадянства.

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Ці правила діятимуть щодо осіб, які мають подвійне громадянство.

Сейм Латвії також ухвалив заяву, якою засуджує злочини проти людяності та визнає, що Росія "наразі здійснює геноцид українського народу". Парламент Естонії також визнав дії російської армії в Україні геноцидом.

На початку квітня Сейм Латвії також заборонив російським та білоруським громадянам отримувати дозвіл на проживання за інвестиції в економіку країни. До 30 червня 2023 року також припиняється видача первинних дозволів на тимчасове проживання у Латвії громадянам Росії та Білорусі.

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