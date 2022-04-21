Окупанти понад 50 разів за день обстріляли Харківщину, - Синєгубов

Протягом четверга на Харківщині зафіксували майже 50 російських обстрілів із артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

"Протягом дня російські окупаційні війська проводили артилерійські обстріли як по самому Харкову, так і в межах області.

Сили оборони зафіксували близько 50 обстрілів із артилерії та РСЗВ", - йдеться в повідомленні.

У Харкові та районі 2 людей зазнали поранень.

Синєгубов також підтвердив, що внаслідок влучання снаряду в автомобіль 2 цивільних загинули на місці.

Голова ОВА повідомив, що в області ЗСУ тримають позиції. Активні бої ведуться в Ізюмському напрямку.

Протиповітряна оборона ЗСУ у четвер знищила два ворожі літаки: Су-34 та Су-35, а також збила безпілотний літальний апарат.

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