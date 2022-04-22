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Жодні "ХНР" не пройдуть. Це призведе до нових потужних санкцій та бідності РФ, - Зеленський

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херсон
Президент Володимир Зеленський закликав мешканців окупованих територій не давати паспортні дані та не ставити підписи на документах, які їм пропонують окупанти. Оскільки цю інформацію можуть використовувати під час проведення так званого "референдуму".

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодні "ХНР" не пройдуть. Якщо комусь хочеться ще нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну на стільки бідною, на скільки бідною Росія не була з часів громадянської війни після 1917 року. 

То ж краще зараз шукайте мир. На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри. До одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію на мир, на те. що життя переможе смерть. Завтра для християн східного обряду страсна п'ятниця. Найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, буде важити менше, ніж молитва. Окрім одного - захисту Батьківщини, захисту товаришів в бою", - розповів він.

Також дивіться: Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • ПП Уксусов
    Вовусик, як воно так сі стало з перешийком, невже каців з Криму не чекали? Ти ж по Херсонщині так гордо шпацірував незадовго до війни?
    Мої родичі майже усі там залишилися... Ти ім радиш переховуватися у плавнях і героічно жерти хробаків?
  • DmitrySviridon ad49c275
    Чтобы орки там не проводили, война не закончится, пока ВСУ не освободят Херсон и все территории Украины!
  • Urs
    У російському місті Твер, що за 178 км від Москви, загорілася будівля Центрального Науково-дослідного інституту Військ Повітряно-космічної оборони РФ. Унаслідок пожежі загинула одна людина, понад десяток постраждалих.
    Інститут, в якому сталася пожежа - це науковий центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони міністерства оборони РФ. Зокрема, його фахівці займалися розробкою ракетних систем ППО. Тут же уточнюється, що НДІ брав участь у розробці "Іскандера", що нищить наші міста.
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