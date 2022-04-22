Відбудова України коштуватиме щонайменше $600 мільярдів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України буде коштувати щонайменше 600 млрд дол.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

Прем'єр зазначив: "Разом із Президентом Володимиром Зеленським виступили на Spring Meetings 2022, які проводять Світовий банк та МВФ.

Розповіли партнерам про плани росії знищити Україну та українську економіку. Заблоковані порти, удари по заводах, спроби зірвати посівну, зруйновані міста. Все це частина цього плану. Збитки для української економіки вже становлять більше $500 млрд. ВВП цьогоріч може впасти від 30 до 50%. Україні потрібна фінансова підтримка партнерів, аби вистояти. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в $4-5 млрд щомісяця протягом наступних пів року.

Одним із механізмів такої підтримки можуть стати спеціальні права запозичення, які емітуються МВФ. Закликаємо, аби наші міжнародні партнери надали 10% своїх СПЗ Україні, що дозволить отримати мільярди доларів для покриття бюджетного дефіциту. Так ми зможемо й надалі виконувати свої соціальні зобов'язання, підтримувати бізнес, відновлювати критичну інфраструктуру.

У довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України буде коштувати щонайменше $600 млрд. За дорученням Президента України, Уряд разом зі світовими експертами вже розробляє такий план відновлення. Закликаю весь світ підтримати Україну, підтримати свободу та демократію".

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