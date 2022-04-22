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Окупанти на Херсонщині взяли в полон голову Нововоронцовської ОТГ з метою його обміну на полонених військових РФ, - Верещук

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евакуація
На Херсонщині сьогодні не відкрились коридори для евакуації через обстріли окупантів.

Про це в Telegram повідомила віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку пробували пробити гуманітарні коридори з трьох населених пунктів на Херсонщині. Окупанти не припинили вогонь, тому коридори не відкрилися. Також сьогодні окупанти зробили те, що вказує на хаос та безлад в їхніх так званих "збройних силах". Попри вказівки свого начальства, один "польовий командир" захопив у заручники старшого гуманітарної колони Володимира Марчука, голову Нововоронцовської ОТГ, з метою обміну його на полонених військових росіян", - наголосила вона.

За словами Верещук, це була помилка, за яку відповідатиме не лише вказаний фігурант, а й ті, хто допускає захоплення наших цивільних з метою обміну на військовополонених росіян.

"Можливо, та тварина не розуміє, що захопити цивільного й вимагати обміну на військових - так не працює. Але ж його керівники мають це розуміти й усвідомлювати, що за такі речі вони всі потім не зможуть нікуди сховатися, навіть у росії. Закликаю керівників тієї тварини забезпечити, щоб Марчука відпустили якнайшвидше. Знаю, що цей пост вони обов’язково прочитають", - підсумувала вона.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Tierre
    Дура, это ТВОЯ вина, что рашисты берут в заложники наших меров, глав ОТГ и тд - ибо это ТЫ ЛИЧНО показала рашистам, что будешь отдавать за них пленных рашистских солдат!
  • Владимир Янышин
    Ніхто в здоровому глузді, не обмінює військовополонених на цивільних. НІХТО! Чуєш дура? Тому що в кожному селі можна нагребти сотні для обміну. Досить це робити!
    Хто дав цій ідіотці проводити обмін полоненими? У нас як з 14 року почався треш з обміном, де був медведчук та рубан, так і продовжується цією корисною ідіоткою. До речі, ця гнида протеже козака, тобто і медведчука. Совпадєніє?
  • Владислав Ткаченко ca740de2
    от би хто Верещук взяв у полон,вже нудить від неї.
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