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Держдеп прокоментував санкції РФ проти США: Заслужити гнів Кремля - це винагорода

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прайс,нед
У США вважають за винагороду запровадження Росією санкцій проти державних і громадських діячів, журналістів та бізнесменів, які підтримують Україну та розкривають правду про звірства росіян.

Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Маю сказати, що це не що інше, ніж винагорода – заслужити гнів уряду, який обманює власний народ, чинить жорстокість у своїх сусідів та прагне створити світ, де свобода та право вибору стають вигнанцями", - пояснив він.

Прайс наголосив, що сприймає за честь можливість розділити таке вороже ставлення з боку Кремля із колегами в уряді, а також журналістами, які докладають неймовірних зусиль, коли розкривають правду про криваві злодіяння РФ в Україні.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Jimmy Hill
  • Igor Yaroslavovich
    "Бідні", через санкції раші, не зможуть скористатися рубльовими рахунками і помруть з голоду! 😁😂
  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Кацапи просто смешни в своїх санкциях. Во все остальном-уродливи и омерзительни.
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