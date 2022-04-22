Для перемоги в судах потрібно, щоб факти злочинів РФ визнали геноцидом, - Корнієнко

Історично процеси визнання геноцидів відбуваються непросто і нешвидко, як було, наприклад, із визнанням геноцидом Голодомору в Україні у 30-их роках 20 сторіччя.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Ця історія відкрита і відбувається досі. Тобто, це тривалі рішення, тривалі процеси. У деяких країнах вони минають роками, десятиліттями. І чим більше ми будемо разом, єдиною командою працювати з нашими партнерами, тим швидше ці процеси відбуватимуться", - наголосив Корнієнко та додав, що важливу роль у цій співпраці саме балтійських країн, які першими почали ухвалювати історичні рішення щодо визнання воєнних злочинів Росії геноцидом українського народу.

Говорячи про судові перспективи відносно росії у міжнародних судах щодо визнання її вини у воєнних злочинах на території України, Корнієнко зауважив про необхідність напрацювання сильної доказової бази.

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