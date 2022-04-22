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Україна вийшла на якісно новий етап отримання оборонної допомоги, - ОП

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Допомога міжнародних партнерів робить спроможності України набагато потужнішими.

Про це під час брифінгу повідомив заступник очільника Офісу Президента Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про оборонну підтримку, зараз ми вийшли на той етап, на ту стадію, коли можна говорити про нову якість, про новий етап надання озброєнь і допомоги Україні. Світ з нами, світ нам допомагає. Так, хотілося би, щоб це було швидше, і ми про це відверто говоримо нашим партнерам, але ця допомога йде і вона, безумовно, робить наші спроможності набагато потужнішими", - пояснив він.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Mila Workul
    Скільки заступників в Єрмака, та чому зброя та постачання для госпіталів не попадае вчасно туди, куди вони повинні бути доставлені
  • Alex Dev d4763325
    Чомусь зовсім не дивує те, що де вспливає прізвище Ермак - там з'являються проблеми у Україні
  • Mila Workul
    Чому на запит Юрія Швеця відповідає Арестович. Хто такий Арестович? Ким він вповноважений? Чому цим питанням займається ОП, а не військові?
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