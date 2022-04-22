Фізичний збиток будівлям та інфраструктурі України через війну становить 60 млрд доларів, - Світовий банк
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
На конференції Світового банку про необхідність фінансової допомоги Україні він зазначив, що рання оцінка "вузьких" витрат на збиток не включає зростаючі економічні витрати від війни для нашої країни.
"Звичайно, війна все ще триває, тому ці витрати зростають", - сказав Малпасс.
У конференції віртуально взяв участь і президент України Володимир Зеленський, який визначив набагато більші витрати і потреби у фінансуванні. Глава держави заявив, що країні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць, щоб компенсувати економічні втрати, викликані російською повномасштабною військовою агресією.
"І нам будуть потрібні сотні мільярдів доларів, щоб потім все це відновити", - наголосив Зеленський.
Також президент закликав світову спільноту негайно виключити РФ з міжнародних фінансових інститутів, включаючи Світовий банк, Міжнародний валютний фонд та інші.