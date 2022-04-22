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Українці б’ються за Європу, ми зобов'язані дати їм зброю, - голова сейму Польщі Вітек

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нато,зброя
Українці сьогодні героїчно захищають не лише себе, але й усю Європу. Києву треба дати зброю для захисту своєї країни та європейського континенту.

На цьому під час спільної прес-конференції із заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк наголосила в четвер маршалок сейму Польщі Елжбєта Вітек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці сьогодні борються не лише за свою свободу, вони борються також і за нашу свободу. Тому, ми зобов’язані допомагати Україні будь-яким способом: гуманітарно, а також допомогти завершити цю війну зі зброєю в руках. Відтак, закликаю й надалі постачати до України зброю та боєприпаси, щоб прекрасна і героїчна українська армія могла результативно захистити Україну та Європу", - наголосила Вітек.

У свою чергу Кондратюк підкреслила, що шлях України до ЄС зараз повинен бути швидким. За її словами, членство в Євросоюзі для України є так само важливим, як і передача зброї. Вона зазначила, що це дуже справедливий підхід, оскільки українці зараз захищають не лише себе, але й усю Європу та європейські цінності.

Заступниця голови ВРУ також підкреслила, що парламенти західних країн повинні визнати факти геноциду, який здійснюється в Україні російським агресором.

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"Про це треба голосно говорити і записувати усі факти воєнних злочинів, які мають місце в Україні", - підкреслила Кондратюк.

Вона додала, що за ці злочини мають бути покарані усі російські злочинці, які віддають і виконують накази, включно з Путіним. Спікерка українського парламенту висловила сподівання, що парламенти інших країн підтримають створення міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочини Росії в Україні.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Юрій Коцкій
    масово крадуть допомогу..Україна це чорна діра ..каже американський полковник..влада не може..не хоче..та по факту через своїх уповноважених розкрадає допомогу..звіздець..автор каже -що у нормальній країні таких в період війні розстрілюють..
  • Sergey ba1bcc50
    ВСУ стали четвертой армией НАТО.

    По своей боеспособности Вооруженные Силы Украины являются четвертой армией среди стран НАТО после США, Великобритании и Турции, - заявил глава всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета Юрий Романюк.

    Он также добавил, что Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.
  • Ivan Livliv
    Слухаєш нашу брехливу зелену владу - все так чудово, і там звільнили, і там. А дивишся на карту - і там віддали, і там. На південь рукою махнули взагалі - та забирайте. Данія каже - поможемо з розбудовою Миколаєва. Та ви його спочатку захистить! Так враження, що зелена влада вже почала гроші ділити, які захід дасть на відновлення. І пофігу їм, що пів-України втраче. Чи варто залишатися у такій країні?
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