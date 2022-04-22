Війська РФ обстрілюють села звільненої частини Херсонської області та Криворізького району, - Вілкул

Російські окупанти продовжують обстріли сіл звільненої частини Херсонської області та прикордонних сіл Криворізького району. При цьому за день, 21 квітня, жертв не було.

Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ситуація в Кривому Розі та Криворізькому районі стабільна і повністю контролюється ЗСУ та військовою адміністрацією.

При цьому йдуть позиційні бої на далеких підступах - в Херсонській області, але в Криворізькому районі і в Дніпропетровській області ворога немає.

"Гуманітарна ситуація в місті (Кривому Розі, - Ред.) нормальна. Вся інфраструктура працює, магазини працюють, транспорт ходить за графіком, лікарні забезпечуються всіма необхідними медикаментами", - завив Вілкул.

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Він також додав, що комунальні служби продовжують наводити порядок у місті.