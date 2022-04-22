У райлікарню Новоайдара доставили близько 220 поранених окупантів та понад 50 тіл загарбників. БТГ ворога, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат у живій силі, - Генштаб

Противник продовжує зазнавати втрат в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 22.04.2022 щодо російського вторгнення.

За наявною інформацією, 20 квітня цього року, у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

"Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем", - зазначають у Генштабі.

Також, за наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані "бойові" кошти за березень місяць. Через що військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення.

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"З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений", - додають у Генштабі.