Прем'єр Польщі Моравецький переконуватиме Шольца передати Україні важке озброєння: Німеччина зберігає дуже двозначну позицію
Про це Моравецький заявив на пресконференії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Німеччина дійсно зберігає дуже двозначну позицію", – підкреслив Моравецький.
Він повідомив, що переконуватиме Щольца у тому, що зараз настав "переломний момент в історії Європи, в історії світу".
"Я переконуватиму, що потрібно діяти разом заради свободи, збільшення шансів на відновлення миру, відновлення безпеки", – заявив Моравецький.
Прем’єр-міністр РП зазначив, що відновлення безпеки означатиме також "рішучу відмову від російської нафти, газу і російського вугілля".
"Треба підкреслювати важливість передачі зброї Україні, оскільки щоб захищатиcя, потрібно мати чим. Тому, важливо передавати боєприпаси, важке озброєння. Відтак, двозначна позиція Німеччини, без сумніву, не допомагає", – підкреслив Моравецький.
Глава польського уряду додав, що він якнайшвидше постарається сконтактуватися з канцлером Шольцом, аби змінити позицію Берліна з цього приводу.