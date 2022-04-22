Ніч в Одесі та області минула спокійно, продовжується контрдиверсійна робота Сил оборони, - ОВА
1 7609
Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів.
Про це повідомляє у телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"Проти нашого регіону активізувалася робота рашистських підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій. Будьте пильними і дотримуйтесь інформаційної гігієни! В області продовжується контрдиверсійна робота наших Сил оборони", - зазначив він.