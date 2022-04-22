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Росію позбавили статусу спостерігача при Організації американських держав

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санкції
Росію позбавили статусу постійного спостерігача при Організації американських держав.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як зазначається, за резолюцію "Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав" було 25 голосів, проти - 0, вісім утрималися.

"Ухваленням цієї резолюції держави-члени ОАД продемонстрували, що ми не залишаємося осторонь порушень російським урядом міжнародного гуманітарного права та прав людини", - зауважив Блінкен.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Спостерігали, як живуть нормальні люди
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А шо кацапські свині там взагалі робили???
  • саша паламарчук
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