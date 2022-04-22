Влада Швейцарії вирішила сама розподіляти українських біженців по кантонах за принципом пропорційності

У Швейцарії вирішили відрегулювати систему розміщення громадян України, які покинули країну через російське вторгнення і війну. Тепер біженці не зможуть самостійно вибирати, в якому з 29 кантонів (регіонів) та у кого їм проживати.

У швейцарському підрозділі Міністерства юстиції і поліції, Державному секретаріаті з міграції (SEM) заявили, що мета нововведення полягає в розміщенні зареєстрованих українських біженців з урахуванням можливостей кантонів на основі принципу пропорційності.

Як зазначив представник SEM Давид Келлер на пресконференції в четвер, Секретаріат хоче "забезпечити більшу стабільність як для біженців, так і для кантональних органів, відповідальних за соціальне забезпечення та освіту, з тим щоб уникнути непропорційного розподілу осіб, які потребують захисту".

З труднощами в організації розподілу через велику кількість біженців відчувають Цюріх, Базель і Берн, а також кантон Тічино.

Чиновники додали, що сім'ї та сформовані групи біженців зможуть залишатися разом, а решта будуть розподілятися по країні на підставі вказівок влади.

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Якщо хтось захоче змінити кантон, то згоду на це повинна буде дати кантональна влада з урахуванням принципу пропорційності.