Росія втягує українських дітей у війну. Зафіксовано вже 8 випадків, - Венедіктова

Росія втягує українських дітей у війну, розв'язану нею на українській території.

Про це у фейсбуці повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Діти. Українські діти. Коробить від думки і дуже болить, що їх використовують цинічні безсердечні злодії у війні. Це війна Росії проти українських дітей та із залученням українських дітей. У ювенальних прокурорів два фокуси - діти-жертви і діти в конфлікті із законом. Під час війни, яку розв‘язала РФ на нашій землі - вже постраждали більше ніж 584 дітей, 208 із них вбиті загарбниками. І це тільки ті дані, які ми можемо офіційно підтвердити. Скільки їх у блокадному Маріуполі та на окупованих територіях - страшно навіть уявити", - зазначає вона.

За словами генпрокурора, Росія нищить наших дітей і в інший спосіб - втягуючи їх у збройний конфлікт. Вона труїть їхні душі та змушує брати опосередковану участь у зборі чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це є прямим порушенням вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини.

Далі Венедіктова детально зупиняється на зазначених фактах.

"Наразі ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях. На Харківщині 12-річний підліток за допомогою мережі Інтернет та телеграм каналів надсилав інформацію щодо розташування техніки, блокпостів та військових ЗСУ з наміром отримати за це грошову винагороду. Аналогічний факт був і в Луганській області", - інформує генпрокурор.

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Крім того, зазначається, що у Чернігівській області під час окупації одного з сіл неповнолітній місцевий мешканець отримав від представників збройних сил РФ завдання проводити розвідку позицій ЗСУ. А щоб продемонструвати прихильність та підтримку окупантам пов’язав на руці та нозі червоні пов’язки та робив разом з ними обхід території села. При цьому 16-річний хлопець "наводив" ворогів на помешкання, власники яких мають стосунок до правоохоронних органів чи військових підрозділів України та володіють зброєю. Також він показував їм, де можна розжитися харчами, тютюном та алкоголем. Наразі підліток затриманий і з ним працюють органи досудового розслідування України.

На Харківщині місцевий 17-річний мешканець поширював через YouTube-канал хвалебні матеріали на підтримку дій агресора в Україні.

А в одній із західних областей України троє школярів, заради розваги, телефонували випадково вибраним абонентам з пропозицією встановлення так званих "міток". За оперативного реагування спецслужб учні були негайно викриті.

"За українським законом відповідальність за такі вчинки дітей несуть в тому числі батьки. І їхнє завдання пильнувати і вберігати їх від цього. Але згубний вплив і дії РФ в процесі, який ми нині спостерігаємо – надважливий фактор і ми разом маємо захистити наших дітей від інфікування російським злочинним режимом і втягування у війну", - резюмує генпрокурорка.

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