Глава Пентагону Остін наступного тижня проведе низку перемовин у Німеччині щодо оборонних потреб України
Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Можу оголосити, що міністр прийме низку своїх колег із консультативної групи із захисту України на авіабазі "Рамштайн" 26-го числа, наступного тижня", - сказав Кірбі на брифінгу.
За його словами, у Німеччині зберуться "зацікавлені сторони з усього світу для низки зустрічей, присвячених останнім оборонним потребам України", а також "гарантуванню поваги та розвитку міцної безпеки та суверенітету України у довгостроковій перспективі".
Кірбі не уточнив, скільки саме країн візьмуть участь у зустрічах. Але наголосив, що серед присутніх будуть союзники, які не входять до НАТО.
Сполучені Штати та щонайменше 30 інших країн надали Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого.
Раніше у четвер американський президент Джо Байден оголосив, що США виділять додатковий пакет військової допомоги Україні на $800 млн.