Глава Пентагону Остін наступного тижня проведе низку перемовин у Німеччині щодо оборонних потреб України

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Німеччини наступного тижня, щоб провести з союзниками переговори щодо оборони, присвячені Україні

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Можу оголосити, що міністр прийме низку своїх колег із консультативної групи із захисту України на авіабазі "Рамштайн" 26-го числа, наступного тижня", - сказав Кірбі на брифінгу.

За його словами, у Німеччині зберуться "зацікавлені сторони з усього світу для низки зустрічей, присвячених останнім оборонним потребам України", а також "гарантуванню поваги та розвитку міцної безпеки та суверенітету України у довгостроковій перспективі".

Кірбі не уточнив, скільки саме країн візьмуть участь у зустрічах. Але наголосив, що серед присутніх будуть союзники, які не входять до НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Польщі Моравецький переконуватиме Шольца передати Україні важке озброєння: Німеччина зберігає дуже двозначну позицію

Сполучені Штати та щонайменше 30 інших країн надали Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого.

Раніше у четвер американський президент Джо Байден оголосив, що США виділять додатковий пакет військової допомоги Україні на $800 млн.