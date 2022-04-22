Новини

Британці вчать українських військових керувати броньованими машинами та користуватися зенітними ракетами, які надійдуть Києву, - Джонсон

20 08845
mastiff,мастіф
Десятки українських солдатів у Великій Британії вчаться керувати 120 британськими броньованими машинами, перш ніж повернутися з ними для участі у війні проти Росії.

Про це повідомив прем'єр Британії Борис Джонсон під час своєї поїздки в Індію, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Британські військові також навчають українських колег у Польщі, як користуватися зенітними ракетами, сказав прем'єр-міністр, виклавши додаткові деталі військової допомоги Великобританії збройним силам офіційного Києва.

"Можу сказати, що нині ми навчаємо українців у Польщі використанню засобів протиповітряної оборони, а у Великій Британії використанню бронетехніки", - зазначив Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон про перемовини України з РФ: Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога?

У міру того, як наближається вже третій місяць російського вторгнення в Україну, Велика Британія та інші західні країни почали постачати Києву стандартну зброю НАТО, яка потребує коротких періодів навчання, щоб українські солдати знали, як ним користуватися, зазначає видання.

Цього тижня Пентагон заявив, що навчить деяких українців використання першої партії з 18 американських гаубиць "за межами країни", перш ніж цю зброю можна використовувати на полі бою.

Обидві заяви сигналізують про крок до більш активної участі Заходу у війні, який був зосереджений на постачанні зброї українським силам та застосуванні широких економічних санкцій проти Росії.

Прессекретар Джонсона наполягає на тому, що навчання українців у Великій Британії не є ескалацією. "Що викликає ескалацію, так це дії Путіна та його режиму в Україні. Ми просто працюємо разом із нашими союзниками, щоб дати Україні найкращі інструменти для самозахисту", - сказав він.

Під час візиту до Києва Борис Джонсон запропонував Україні військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем, щоб підтримати Україну на цьому вирішальному етапі, доки триває незаконний наступ Росії.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Vedana
    Другий день бачу, що розганяється тема про крадіжки і перепродування допомоги, зокрема, військової. Щодо гуманітарної - в курсі, на жаль, є таке огидне явище. І ним повинні займатися відповідні органи.

    Ось ставлю роз'яснення щодо військової. Оскільки я не вірю, що те озброєння, яке передається на урядовому рівні, лежить на складах чи продається - ???

    Roman Donik
    21 mins ·
    Я так розумію російська ІПСО з приводу "зброя яку передали союзники, лежить на складах", почалася? Я не знаю як там з гуманітаркою, але я точно знаю як там зі зброєю та обладнанням.
    1. Нам дають ту зброю, яку ми офіційно просим. Це не волонтери, насипали розсипом печєньок і повезли не розуміючи треба то чи не треба. То держави відвантажуюьб те що ми просимо. А потім звітують своїм платникам податків.
    2. Перед тим як попросити офіційно зброю, наші спеціально навчанні люди вираховують
    а) Скільки саме нам треба цієї зброї. Бо просто хатєлки від балди, не прокатять. Які і завищені цифри. Там теж є фахівці, які вміють рахувати.
    б) Скільки цієї зброї є в наявності в робочому стані. В яких країнах. З якими ************. Бо на рівні держав, МО та військових аташе, не можна гнати порожняк типу - дайте нам веселку, та коней пегасів. Кожне звернення то залізобетонні розрахунки.
    3. Обрахування кількості зброї в заявках ведеться настільки прискіпливо та точно, з урахуванням всіх можливих сценаріїв (обов'язково враховуючи інтенсивність дій), що це виглядає для мене як щось потойбічне.
    4. Кожен етап постачання зброї прозорий для нашого військового керівництва. Вони знають що, звідки, як і куди перевозиться та куди вантажиться. Терміни та час. Як заходить, та коли. Все це проходить під контролем кількох відомств, які як би прикривають одне одного, а насправді ще й контролюють.
    5. Розподіл. Розподілом всіх ніштяків займається особисто Залужний. Я не кажу про набої 50 BMG, але все високотехнологічне та потужне проходить через нього. З ліва коло робочого столу висить полиця.
    На полиця на торці нижньої полки приліплений аркуш. На аркуші вся номенклатура яка поступає, яка потрібна, та яка передається, та кому у війська. В перші неділі Залужний особисто ділив "NLAW" по напрямкам згідно розвідданим по наявності угруповань танків.
    Більше того, коли почалися перші проблеми з одноразовими акумуляторами на Джавеліни, вдень було повідомлено Залужному, ввечері вже було вирішене питання, а через два дні свіжепривезені відновлювальні аккуми пішли у війська.
    5. Я не уявляю, навіть в теорії, як таке може бути, що на якомусь етапі, з цього списку щось випадає, та кудись їде на склад чи на дачумуженка.
    6. Я правда не знаю, що там з цивільними та гуманітарними питаннями. Щось десь може й крадеться, що там десь може й рахується як вкрасти на відновленні. Але я точно знаю, що зараз війна. Війна гірша за 2 світову. Війна де ціною є суверенність держави Україна. Війна, відповідальність за хід якої несе главком Залужний. Рішення по зброї приймається військовими. Ви взагалі можете собі уявити, як це хтось проїбе, або вкраде зброю, яку зараз чекає главком для підсилення фронту? Ви взагалі уявляєте, як люди з команди Залужного можуть при такій відповідальності, щось подібне допустити? Я ні.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Вже час перейменувати числені проспекти гагарина, бульвари жукова, вулиці московські та мінські на Бориса Джонсона та Джозефа Байдена!
  • Евгений Агро
    Дякуємо за допомогу. Ось це по-державницьки. Англосакси виконують свої забов'язаня, навіть по юридично нікчемному Будапештскому меморандуму. Повага за розуміння, що буде, якщо порушувати домовленості і які наслідки будуть для всього світу від цього.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини