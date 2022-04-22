Через небезпеку на маршрутах сьогодні гуманітарних коридорів не буде, - Верещук
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Влада України не відкриватиме гуманітарних коридорів для евакуації населення сьогодні, 22 квітня.
Про це повідомила в телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Через небезпеку на маршрутах сьогодні, 22 квітня, гуманітарних коридорів не буде. Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся!", - зазначила Верещук.