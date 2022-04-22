Японія вперше за два десятиліття назвала Курили незаконно окупованими Росією
Зазначається, що Північні території є "територією, приналежною Японії, але нині незаконно окупованою Росією". Цього не було у документі з 2003 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Таке формулювання вже давно не вживалося в "Синій книзі дипломатії" під час переговорів щодо мирних договорів між двома країнами, з 2003 року вживається термін "незаконна окупація", а з 2011 року – " територія, приналежна Японії".
"Синя книга дипломатії"— це документ, що узагальнює політику японської дипломатії, який публікується щороку з 1957 року.
7 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями. Згодом РФ заявила, що більше не продовжуватиме переговори з Японією щодо мирного договору стосовно островів.