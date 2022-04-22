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Японія вперше за два десятиліття назвала Курили незаконно окупованими Росією

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Міністерство закордонних справ Японії видало дипломатичний довідник "Синя книга дипломатії", в якому вперше за 19 років Південні Курили визнаються як "незаконно окуповані Росією".

Зазначається, що Північні території є "територією, приналежною Японії, але нині незаконно окупованою Росією". Цього не було у документі з 2003 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Таке формулювання вже давно не вживалося в "Синій книзі дипломатії" під час переговорів щодо мирних договорів між двома країнами, з 2003 року вживається термін "незаконна окупація", а з 2011 року – " територія, приналежна Японії". 

"Синя книга дипломатії"— це документ, що узагальнює політику японської дипломатії, який публікується щороку з 1957 року. 

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7 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями. Згодом РФ заявила, що більше не продовжуватиме переговори з Японією щодо мирного договору стосовно островів.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Японцям-респект.Курили дуже хочуть додому...
  • die Sonne dadb9889
    А яку власне страну? Вона завжди, що царська росія, що сср, що рф була клятим концтабором.
  • DemianBond 2cbb79cc
    карточный домик посыпался. их ни кто не боится уже. какую страну путин просрал.
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