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Резніченко - мешканцям Дніпропетровщини: Обирайте домашній Великдень. Окупанти здатні на провокації, у них немає нічого святого

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Місцева влада Дніпропетровщини остерігається провокацій під час великодніх богослужінь, тому закликає мешканців регіону цьогоріч долучитися до святкової служби по телевізору.

Про це глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша військова адміністрація зробила все, щоб на Великдень віряни мали свободу вибору і могли прийти до храму. І у кожного з вас є така свобода. Але війна…", - зазначає він.

За словами Резніченка, окупанти підступні і здатні на провокації. У них немає нічого святого.

"І я прошу вас обрати домашній Великдень - лишитися вдома і разом з родиною долучитися до святкової служби по телевізору або онлайн. Давайте не дамо окупантам шансів зіпсувати Пасху. Нехай вона буде світлою і спокійною", - резюмує він.

Також читайте: Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб, - Міністерство культури

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Доброго Раночку, бандерівці!✌
  • Гоша Яремчук
    Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"» (вікіпедія)
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вибирайте домашній Великдень... та не забувайте про Захисників, в них окоп - дім...
    (волонтери як мурахи вже збирають, печуть, смажать, красять.... долучайтесь!)

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