Резніченко - мешканцям Дніпропетровщини: Обирайте домашній Великдень. Окупанти здатні на провокації, у них немає нічого святого
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Місцева влада Дніпропетровщини остерігається провокацій під час великодніх богослужінь, тому закликає мешканців регіону цьогоріч долучитися до святкової служби по телевізору.
Про це глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша військова адміністрація зробила все, щоб на Великдень віряни мали свободу вибору і могли прийти до храму. І у кожного з вас є така свобода. Але війна…", - зазначає він.
За словами Резніченка, окупанти підступні і здатні на провокації. У них немає нічого святого.
"І я прошу вас обрати домашній Великдень - лишитися вдома і разом з родиною долучитися до святкової служби по телевізору або онлайн. Давайте не дамо окупантам шансів зіпсувати Пасху. Нехай вона буде світлою і спокійною", - резюмує він.