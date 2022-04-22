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Літак Ан-26, який виконував технічний рейс, впав у Запорізькій області, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА (оновлено)

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Зранку 22 квітня у Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26, який виконував технічний рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА. 

"Надзвичайна подія! Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Запорізькій ОВА уточнили: "Сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак Ан-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються. За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун".

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Vedana
    Господи. Тільки б наші всі були живі.
  • Player New
    Там же поряд фронт і бої, могли бути диверсанти, та й взагалі засобів ППО там дуже багато з обох боків, так близько до фронту вантажним літакам наближатися не можна.
  • MAKAROV ddf66d11
    Я **** самолеты пускать в область где война идет, дело генерала наумова живет и пахнет. Так войну не выиграть
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