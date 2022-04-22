Росія хоче встановити контроль над Донбасом та півднем України і отримати вихід до Придністров'я, де "утискають російськомовних", - в.о. командувача військ ЦВО РФ Міннекаєв
Про це повідомив виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"З початку другої фази "спецоперації" (повномасштабної війни проти України. - Ред.), вона вже почалася буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною. Це дозволить забезпечити сухопутний коридор у Крим, а також впливати на життєво важливі об'єкти української економіки", - ділиться Міннекаєв стратегічними планами РФ.
Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.
"Контроль над півднем України - це ще один вихід у Придністров'ї, де також наголошують на фактах утисків російськомовного населення", - зазначив Міннекаєв.