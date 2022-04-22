Новини

На Великдень ворог може влаштувати провокації. Правоохоронці закликають вірян бути пильними

2 80517
сбу
Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це застерігають у СБУ.

"Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії рф. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників "націоналістичних об’єднань". Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України та Національна поліція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень минув безпечно. Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Правоохоронці нагадують, що повага до церков і святинь у російського агресора теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.

Також дивіться: У Росії печуть "Z-кулічі". ФОТО

У зв’язку з цим вірянам рекомендується утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.

Також дивіться: Росія під час засідання ООН відмовилась від Великоднього перемирʼя. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Где был ваш Бог, когда орки чинили геноцид в Буче? Наверное играл в сони плейстейшн? Там как раз пару релизов не плохих вышло...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Марік 12:00 22.04
    - Хлопці живі, на позиціях
    - Зв'язок дуже поганий та нерегулярний
    - Ситуація на Азовсталі без суттевих змін
  • Gar
    У верунов все просто. Все плохое это не от Бога, а от Сатаны, а если даже и от Бога, то это наказание за грехи. Почему то люди забывают, что творили зверства в Буче такие же "православные христиане". У кого-то скорей всего даже крестики и иконки были с собой.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини