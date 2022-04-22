Подати заяву про безвісти зниклих осіб відтепер можна за номером гарячої лінії, - глава Нацполіції
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Глава Національної поліції Ігор Клименко
" Ми розширюємо функціонал гарячої лінії для родичів загиблих 089 420 18 67. Відтепер за цим номером також можна подати заяву про безвісти зниклих осіб", - зазначає Ігор Клименко.
Тож, якщо вам невідоме місцезнаходження близьких, повідомте про це Національну поліцію, обравши зручний для вас формат зв’язку:
- зателефонувати на гарячу лінію 089 420 18 67
- надіслати листа на електронну пошту [email protected]
- скористайтись чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh
Для ефективного пошуку потрібно надати найповніші відомі дані про особу:
- анкетні дані, число, місяць та рік народження;
- дата та місце зникнення особи;
- особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо);
- речі, які могла б мати із собою (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).
"На жаль, нині у спеціалізованих установах знаходяться невпізнані тіла жертв російських окупантів. Важливо встановити їхні імена та дати можливість близьким попрощатися і поховати загиблих. Тому родичі зниклих осіб можуть також здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів. Як пройти цю процедуру, повідомить фахівець гарячої лінії 089 420 18 67", - йдеться у повідомленні.
Загалом, за даними Нацполіції з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну майже 5 тисяч людей вважалися зниклими безвісти. За цей час поліцейським вдалося розшукати 2870 осіб. Ще понад 2 тисячі перебувають у розшуку.