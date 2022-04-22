"Холодний мир", не закріплений домовленістю, не звільнить Росію від санкцій, - Шольц

Мир, не закріплений відповідною угодою, не звільнить Росію від міжнародних санкцій.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія перебуває у дуже складних умовах, санкції завдають серйозної шкоди російській економіці", - заявив Шольц в інтерв'ю Spiegel.

"Холодний мир", який не закріплено домовленістю, не звільнить Росію від санкцій", - додав канцлер.

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