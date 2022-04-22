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"Холодний мир", не закріплений домовленістю, не звільнить Росію від санкцій, - Шольц

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росія,санкції
Мир, не закріплений відповідною угодою, не звільнить Росію від міжнародних санкцій.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія перебуває у дуже складних умовах, санкції завдають серйозної шкоди російській економіці", - заявив Шольц в інтерв'ю Spiegel.

"Холодний мир", який не закріплено домовленістю, не звільнить Росію від санкцій", - додав канцлер.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Слыш штирлец, какой мир? только капитуляция *********!!!
  • jklpqrs
    Санкції не мають бути скасовані за жодних умов.
  • Oleksandr Onys
    Який мир? Про що ці слова взагалі?
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