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Ембарго на російський газ не зупинить війну в Україні, - Шольц

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олаф,шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає відмову від російського газу неефективною в припиненні війни в Україні. Він також заявив, що Німеччина не може дозволити собі запровадити ембарго на постачання газу з Росії, бо хоче уникнути економічної кризи.

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Йдеться про те, що ми хочемо уникнути драматичної економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і фабрик, які ніколи більше не зможуть відкритися. Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи і дуже пошкодило б можливості фінансування відновлення України", - наголосив Шольц.

За словами канцлера ФРН, унаслідок ембарго виникне глобальна кризова ситуація, якої Німеччина собі "дозволити не зможе". Крім цього, за його словами, він не бачить, що газове ембарго зможе покласти край діям Росії в Україні.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    та все ми зрозуміли, вже давно, пане Олаф, можно так сильно не насмоктувати сосиску бункерного діда, вона вже стерлася мабуть від такої могутньої феляції від вас
  • CTEPX
    Це як шольц не в змозі відмовитися від партнера підараса який його жарить
  • укроп да
    Ты от газа не откажешься, оружие не дашь, ты просто прокацапский выродок. Чтоб они и твою херманию освободили.
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