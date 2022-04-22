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Макрон знов закликав Росію дозволити жителям покинути Маріуполь: "Ситуація лише погіршується"

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Президент Франції Емманюель Макрон знов закликає Росію дозволити жителям покинути Маріуполь.

Про це йдеться у його Твітері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних жителів опинилися в пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити жителям покинути місто, пропустити гуманітарну допомогу", - закликає Макрон.

Своєю чергою, французьке Міністерство закордонних справ зазначає, що Франція особливо стурбована катастрофічною гуманітарною ситуацією в Маріуполі.

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"Ми продовжуємо закликати Росію покласти край цій облозі і, зокрема, дозволити вільний виїзд цивільного населення, яке цього бажає, у повній безпеці та в напрямку за їх вибором, а також доставку гуманітарної допомоги до міста гуманітарними організаціями, присутніми на місцях", - наголошують у МЗС Франції.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    благаю вас, о всемогутній володар всесвіту, тсарь-бітюшка, повелитель Євразії від лісабону до владивостоку, сжальтеся, молю, прошу, на колінах, як колись мій дід та бабка благали нацистів вусатого художника з Австрії, тільки пощадіть, вивішую білий флаг, це в наших традиціях, но пасаран .... посміховисько Омікрон
  • 1sarmat
    Второй после Шольца умилитель А сказать как Джонсон, о применении ответного удара без предупреждений и согласований, слабо?
  • MAKAROV ddf66d11
    Долго это посмешище будут публиковать здесь?
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