Нам потрібне важке озброєння для звільнення окупованих територій, глобальне нафтове та газове ембарго і реальні санкції проти банківської системи РФ, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав країни дати Україні важке озброєння для оборони та звільнення окупованих Росією територій, а також запровадити повне глобальне ембарго на російську нафту й газ.

Також він наполягає на реальних санкціях проти російської банківської системи і торгівлі. Про це Резніков написав у статті для The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Насамперед нам потрібне важке озброєння для оборони та звільнення окупованих Росією територій. Я знаю, що цю зброю можна швидко отримати з різних країн. Все, що для цього потрібно, це воля. Якщо ви дасте нам цю зброю, ви покажете світові, що не боїтеся протистояти злу. Нам також потрібне повне глобальне ембарго на російську нафту і газ. Нам потрібні реальні санкції проти російської банківської системи і торгівлі", - йдеться у статті.

Резніков наголошує, що в цьому випадку російські окупанти підуть з України за декілька місяців.

"Якщо ні, то війна затягнеться, а терористична держава РФ зруйнує репутацію світових лідерів і спонукатиме інших негідників випробувати свої сили. Полум'я війни може будь-якої миті перекинутися на інші країни, тому що Володимир Путін не зупиниться в Україні", - вважає міністр.

Водночас Резніков зазначив, що серед жертв війни Росії проти України виявилася повоєнна система глобального порядку та безпеки. Він закликав замінити Раду безпеки ООН та ОБСЄ, які зазнали невдачі, не запобігши війні РФ проти України, новим та ефективнішим набором міжнародних інститутів.

Також читайте: Ми хочемо, щоб була важка зброя, а її недостатньо, - Зеленський

"Росія зробила все, для запобігання чого було створено міжнародні інституції безпеки. Як Рада Безпеки ООН, в якій Москва має постійне місце, може виконати свою місію з підтримки миру? Яка безпека та співпраця можливі на континенті, коли одна держава-учасниця Організації зі співробітництва та безпеки в Європі напала на іншу й убила тисячі мирних жителів? Ці організації зазнали невдачі. Як і Ліга Націй до них, вони мають бути замінені новим та ефективнішим набором міжнародних інститутів, здатних служити інтересам усіх країн, а не лише великих держав", – написав глава Міноборони.