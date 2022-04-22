Папа Римський Франциск скасував зустріч із патріархом РПЦ Кирилом

Папа Римський Франциск заявив, що плани провести зустріч із патріархом російської православної церкви Кирилом у Єрусалимі в червні призупинені.

В інтерв’ю виданню La Nacion Папа Римський сказав, що план був "призупинений", оскільки, на думку дипломатів Ватикану, така зустріч "могла б викликати велику плутанину в даний момент", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Ватикан розглядав можливість продовження поїздки Папи до Лівану 12-13 червня на день, щоб він міг зустрітися з предстоятелем РПЦ Кирилом 14 червня в Єрусалимі.

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Варто зазначити, що патріарх Кирил підтримав російське вторгнення в Україну та навіть благословив військових РФ на цю війну.

Перша зустріч російського патріарха і Папи Римського відбулася на Кубі у 2016 році.