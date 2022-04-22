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Папа Римський Франциск скасував зустріч із патріархом РПЦ Кирилом

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Папа Римський Франциск заявив, що плани провести зустріч із патріархом російської православної церкви Кирилом у Єрусалимі в червні призупинені.

В інтерв’ю виданню La Nacion Папа Римський сказав, що план був "призупинений", оскільки, на думку дипломатів Ватикану, така зустріч "могла б викликати велику плутанину в даний момент", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Ватикан розглядав можливість продовження поїздки Папи до Лівану 12-13 червня на день, щоб він міг зустрітися з предстоятелем РПЦ Кирилом 14 червня в Єрусалимі.

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Варто зазначити, що патріарх Кирил підтримав російське вторгнення в Україну та навіть благословив військових РФ на цю війну.

Перша зустріч російського патріарха і Папи Римського відбулася на Кубі у 2016 році.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Линкин Парк
    у поцреарха ******** в это время аудиенция с сатаной
  • Garry Grant
    Старий дурень Папа планував зустрічатися з кацапським слугою сатани. Релігія-опіум для народу.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Вам відомо по афери Франциска, як Папи? Чи може вам відомо про афери ще Хосе Маріо Бергольйо? Про Кіріла і його тютюновий і не лише бізнес відомо всім. А про які афери теперішнього Папи Римського вам відомо? Що за дурна звичка мішати з болотом людей, які вам нічим не зобов'язані і нічого не винні? Це і Зєлєнскій так Штайнмаєра опустив, через що ображені німці вирішили не давати важкого озброєння. Вам відомо, щ у світі є 1,2 мільярди католиків, для яких Папа - найвищий авторитет. Це зокрема і іспанці та італійці, які озброєння нам постачають. Вам це не подобається? Не будьте Зєлєнскім, не шукайте Україні ворогів. А те, що Франциск вже досить похилого віку, дає виправдання деяким його вчинкам. Хоча те, що він послав Кирила - це потужний хороший сигнал.
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