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З крейсера "Москва" врятувалися 58 російських моряків з 510, - Данілов

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москва,крейсер,ракетний
Зі знищеного захисниками України ворожого ракетного крейсера "Москва" змогли врятуватися лише 58 осіб з 510, які перебували на борту.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що вони врятували 58 чоловік. Ми не можемо це стверджувати, але попередньо виходить, що так. Але вони це приховують. Всього було на крейсері 510 чоловік. Але якщо людини немає, нема що ховати, не потрібно проводити якусь церемонію. Пропав безвісти, зник. Ось така політика у росіян", - сказав він.

Данілов додав, що в РФ не шанують своїх громадян, які гинуть на війні в Україні.

"Росіяни на своїх загиблих просто не звертають уваги, вони для них - що є, що немає, порожнє місце", - зауважив секретар РНБО.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,2 тис. осіб, 176 літаків, 153 гелікоптери, 838 танків і 2 162 броньованих машини

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    как утверждала одна руцкая мамка - корабль мацква, где служил мой сын, ПРОСТО шел на Одессу, чтобы ПРОСТО высадить десант... это СОВСЕМ не военная операция...ЗА ЧТО они их потопили????
  • Семен Семен 67083bbc
  • Only
    Просто вони хворі... майже всі!

    Якщо в людини нема руки або ноги, то це одразу кидається у вічі, а якщо немає мозку, то виглядає нібито він людина, а як придивишся - скотина... Оце саме про них.
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