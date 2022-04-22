Новини

Німеччина готова стати гарантом безпеки для України. Нав'язаного миру, про який мріє Путін, не буде, - Шольц

21 336172
шольц
Німеччина готова стати гарантом безпеки України в рамках мирного договору з Російською Федерацією. Цей документ дозволить українській стороні захистити себе в майбутньому.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив в інтерв'ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, найважливіше на сьогодні - це припинення вогню і виведення російських військ з території України.

"Має бути мирний договір, який дозволить Україні захистити себе в майбутньому. Ми зробимо все таким чином, щоб гарантувати її безпеку. І ми доступні як гаранти. Не буде нав'язаного миру, про який давно мріяв (президент Росії. - Ред.) Путін", - заявив Шольц.

Читайте також: "Холодний мир", не закріплений домовленістю, не звільнить Росію від санкцій, - Шольц

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    З такими гарантами... дякуємо, ми самі
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Германию нельзя рассматривать ни как партнера ни как гаранта. Беспринципные торгаши, которые продадут все от совести до родной матери.
  • 1sarmat
    Если Германия станет гарантом безопасности Украины, то в случае чего, более глубокой озабоченности чем выразит Германия, нам не выразит никто
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини