Росіяни вдають, що не бачать різниці між коридором для здачі військових у полон та гуманітарним коридором для евакуації цивільних, - Верещук

Загарбники відкрили з "Азовсталі" коридор для здачі військових у полон, але захисникам Маріуполя він не потрібний, бо здаватися вони не збираються. Коридор для евакуації цивільних росіяни видкривати відмовляються.

Про це пише у телеграмі міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що на території заводу "Азовсталь" зараз перебувають українські військові та близько 1000 цивільних мешканців.

"Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон. Бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. ... Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних", - написала вона.

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Верещук наголосила, що таким чином росіяни намагаються додатково тиснути на захисників України.

"Росіяни бояться штурмувати Азовсталь, але при цьому вони свідомо та цинічно не випускають з Азовсталі цивільних, намагаючись таким чином додатково тиснути на наших військових", - підкреслила вона.

Міністр знову звернулася до світових лідерів та світової спільноти з проханням негайно докласти всіх зусиль для відкриття гуманітарного коридору з "Азовсталі" для жінок, дітей та осіб похилого віку.

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