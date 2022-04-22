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Росіяни вдають, що не бачать різниці між коридором для здачі військових у полон та гуманітарним коридором для евакуації цивільних, - Верещук

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азовсталь
Загарбники відкрили з "Азовсталі" коридор для здачі військових у полон, але захисникам Маріуполя він не потрібний, бо здаватися вони не збираються. Коридор для евакуації цивільних росіяни видкривати відмовляються.

Про це пише у телеграмі міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що на території заводу "Азовсталь" зараз перебувають українські військові та близько 1000 цивільних мешканців.

"Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон. Бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. ... Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних", - написала вона.

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Верещук наголосила, що таким чином росіяни намагаються додатково тиснути на захисників України.

"Росіяни бояться штурмувати Азовсталь, але при цьому вони свідомо та цинічно не випускають з Азовсталі цивільних, намагаючись таким чином додатково тиснути на наших військових", - підкреслила вона.

Міністр знову звернулася до світових лідерів та світової спільноти з проханням негайно докласти всіх зусиль для відкриття гуманітарного коридору з "Азовсталі" для жінок, дітей та осіб похилого віку.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Як там твій, пані Верещук, шатл який ходить Чонгаром? русня катається, нравіцца ім? Коштував ві розмінування Чонгару?

    Верещук: на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустили шаттлы от пункта пропуска к админчерте

    23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

    Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".
  • Ан Мур
    вона дивується?
    А я не дивувався, коли бубочка наказав Залужному не чіпати ті касапські БТГ, які драпали з-під Києва в бульбостан наприкінці березня. І не дивуюсь тому, що ***** накаже (чи вже наказав) вбивати всіх наших, і не тільки в Маріуполі.
  • wed emantsal
    Навіть такі переговори від імені України не може вести особа, що роками була в секті, віруючій в пришестя "святого пуйла", і несе відповідальність за саботаж, який коштував Україні окупації великого регіону.
    Думаю, ще виясниться, що за 70+% недоставлених (насправді доставлених кацапам) конвоїв з гумдопомогою вона отримувала свої 30 срібняків.
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