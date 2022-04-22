На руках зрадників з ОПЗЖ - кров маріупольців, - мер міста Бойченко

Теперешні колаборанти, зрадники Маріуполя, які були коригувальниками у ворога, ховалися раніше в партії ОПЗЖ.

Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив на пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Нагадаю, що два місяці в 2014 році Маріуполь був вже під так званою "ДНР", але не скорився. І тоді керівники, які керували так званою "ДНР", і зараз, які самопроголосили себе владою - це одне і теж. Це без змін. Вони в 2020 році під личиною партії ОПЗЖ обралися на місцевих виборах, завели туди своїх ватажків, які весь час ховалися в цій партії, працювали до того на керівних посадах ще при попередньому мері", - заявив Бойченко.

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Він зазначив, що колаборанти сприяють сьогодні загарбницьким збройним силам Російської Федерації.

Бойченко звинуватив членів партії ОПЗЖ, які входили до місцевих органів влади Маріуполя, у тому, що саме вони призвели до загибелі 20 тисяч мирних жителів міста, перейшовши на бік агресора та коригуючи ворожий вогонь по важливих об'єктах інфраструктури міста.

"Я хочу наголосити, щоб усі розуміли, і вони (місцеві депутати від "ОПЗЖ". - Ред.) мають це розуміти: вбивства, які відбулися у Маріуполі, а це понад 20 тисяч мирних мешканців, ця кров на їхніх руках. Вони також є вбивцями, вони сприяли цьому, - підкреслив Бойченко.

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Він зазначив, що в місті працюють над тим, щоб позбавити членів фракції ОПЗЖ мандатів.